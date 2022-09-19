اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة يجري مباحثات ثنائية مع وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى مملكة البحرين، عقد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة اجتماعاً مع سعادة السيدة أورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة بدولة اسرائيل، بحضور سعادة السيد آيتان نائي، سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وطرق تطوير العلاقات التجارية والصناعية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل. وخلال أعمال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية بين أقطاب الاقتصاد في كلا البلدين، الأمر الذي يسهم في تعزيز عرى التعاون والتنسيق والعمل المشترك بينهما، مشيراً في هذا السياق إلى الحرص المتواصل لدعم القطاعات الاقتصادية وتحفيزها ايماناً بالدور الكبير الذي تلعبه كمحرك أساسي للنمو والتنمية الاقتصادية.

كما تم أيضا استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات التجارية والصناعية ذات العلاقة، في ظل وجود فرص عمل مشتركة في قطاعات واعدة، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك. من جانبها، أشادت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية بتطور مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، متطلعة إلى أن تصل إلى آفاق أرحب في ظل التعاون الإيجابي بين الجانبين، مؤكدةً تطلع دولة إسرائيل إلى المزيد من التعاون مع مملكة البحرين بما يحقق الأهداف المرجوة.

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