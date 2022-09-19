اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين تستقبل الدكتورة الشيخة حصة بنت أحمد

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة تعيينها رئيسة للجنة المرأة في الاتحاد العربي للسباحة الإثنين 19 سبتمبر 2022, 05:17 م

استقبلت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، نائبة رئيس الاتحاد البحريني للسباحة الدكتورة الشيخة حصة بنت أحمد آل خليفة، في مقر الجامعة بالصخير، وهنأتها لتعيينها رئيسةً للجنة المرأة في الاتحاد العربي للسباحة للفترة 2022-2025، متمنيةً لها دوام التوفيق والسداد.

وأكدت د. المضحكي، أهمية الاتحاد البحريني للسباحة في تنمية الرياضات المائية، ودوره في تمكين المرأة البحرينية من تحقيق إنجازات متميزة على مستوى الوطن العربي.

من جانبها، عبرت الدكتورة الشيخة حصة بنت أحمد آل خليفة، عن سعادتها باستقبال رئيسة الجامعة لها، مشيرة إلى حرصها على تقديم المزيد في سبيل دعم المرأة العربية في مجال الرياضة عموماً، ورياضة السباحة والرياضات المائية على وجه الخصوص، وتفعيل الشراكة المجتمعية.

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