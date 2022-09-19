ضربة قبل المونديال.. إيقاف لاعب سنغالي بسبب المنشطات

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تلقى منتخب السنغال ضربة قوية، بعدما باتت مشارة اللاعب كيتا بالدي في مونديال قطر 2022 في كرة القدم محفوفة بالمخاطر، بعد إيقافه حتى 5 ديسمبر من قبل وكالة المنشطات الإيطالية.

وأعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي، أن بالدي أُوقف من قبل وكالة مكافحة المنشطات الإيطالية حتى 5 ديسمبر لانتهاك اجرائي خلال عملية تفتيش للكشف عن المنشطات عندما كان يلعب في صفوف كالياري.

وأوضح النادي الروسي، أن المهاجم السنغالي لن يكون بالدي قادراً على استئناف التمارين، حتى ثلاثة أسابيع قبل انتهاء فترة إيقافه، بحسب أنظمة الاتحاد الدولي «فيفا».

يذكر أن صاحب الـ 27 عاماً وقع عقداً لثلاث أعوام مع الفريق الروسي الشهر الماضي، بعدما أمضى الموسم الأخير في صفوف كالياري الإيطالي.



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Source akhbaar24

