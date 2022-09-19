غدًا..أجانب الاتحاد يستأنفون تدريباتهم استعدادًا لكلاسيكو النصر

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يعود اللاعبون الأجانب في فريق الاتحاد، مساء اليوم إلى جدة تمهيدًا لاستئناف التدريبات غدًا، بعد الراحة التي حصلوا عليها لمدة 4 أيام.

ومن المقرر أن يعتمد مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو خلال التدريبات على مجموعة من اللاعبين الشباب نظرًا لغياب الدوليين الذين غادروا للمشاركة مع منتخبات بلادهم أثناء فترة التوقف التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق اخر، ينتظر أن يشارك اللاعب محمد الصيعري، بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي اللياقي .



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Source akhbaar24

