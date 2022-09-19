برئاسة خالد البلطان.. الكشف عن تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الشباب الدوري

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عقد مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، اجتماعه الدوري لشهر سبتمبر بحضور جميع أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال كما اطلع على التقارير المقدمة من الرئيس التنفيذي حول سير أعمال إدارات النادي كافة، بالإضافة إلى إحاطته المجلس بالمعايير والمؤشرات الجديدة المطلوبة لملف الحوكمة للأندية المصنفة فئة (1) للربع الأول.

كما اطلع المجلس على محاضر أعمال اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى استعراضه تقرير الإدارة المالية الشهري الذي تضمن تفاصيل الإيرادات والمصروفات.، واستعراض الاجتماع تقارير الإدارات الرياضية والألعاب المختلفة.

واعتمد المجلس عددا من القرارات اللازمة، كذلك إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار، مع تقديم الشكر والتقدير للأعضاء السابقين على ما قدموه وما بذلوه من جهد وفكر لتحقيق أهداف المجلس.

كما نوقشت المخاطر والتحديات كافة للمرحلة المقبلة. وقد اختتم الاجتماع بتوجيه الإدارة التنفيذية لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات المعتمدة.

يذكر أن اللجنة التنفيذية برئاسة خالد البلطان، وعضوية أحمد الكنهل، وعبدالإله القاسم، وخليف الهويشان. ولجنة استثمار الأراضي، برئاسة أحمد الكنهل وعضوية علي العبداللطيف، وعمر السعد، والوليد الزومان، وفهد الرشيد. ولجنة المسؤولية الاجتماعية

برئاسة فهد العليان، وعضوية علي العبداللطيف، وعامر الغفيلي، وراشد الشعلان.



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Source akhbaar24

