انتقادات واسعة لجماهير سيلتك.. شعارات الكراهية تفسد دقيقة الملكة إليزابيث

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سادت حالة من الغضب في المملكة المتحدة بسبب فعل جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي، مساء أمس الأحد، والقيام بإفساد دقيقة صمت الملكة إليزابيث الثانية، التي وفاتها المنية مؤخرًا، ورحلت عن عالمنا.

ووفقًا للتقارير،فإن جماهير نادي سليتك الاسكتلندي، قامت برفع شعارات تحض على الكراهية وعدم احترام العائلة المالكة، أثارت الشعارات جدا واسعا على منصات الاجتماعي، وسط استياء من عدم مراعاة لحظة إنسانية متعلقة بالموت.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن المشجعين الذين كانوا في المدرجات رفعوا شعارا مكتوبا يقول: “إذا كنت تكره الأسرة المالكة، فصفق”.

وفي السياق نفسه، ردد مشجعو فريق “دوندي يونايتد” الاسكتلندي شعارات ضد الملكة الراحلة، خلال مباراة من الدوري المحلي ضد فريق رانجرز.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قد اتخذ إجراءات ضد فريق “سيلتيك” بسبب الشعارات التي سخرت من رحيل الملكة إليزابيث، وذلك قبل مباراة في إطار دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في بولندا.

ماذا يوجد على نعش الملكة إليزابيث الثانية؟

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Source almnatiq

