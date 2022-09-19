القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مخالفًا لنظام البيئة – (13) مواطنًا ومقيمين من الجنسية السودانية -، لارتكابهم مخالفات رعي (354) متنًا من الإبل، في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل تصل إلى غرامة (500) ريال لكل متن.
وحثّ العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.
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Source akhbaar24
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