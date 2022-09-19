اخبار الخليج – النائب الأول لرئيسة مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون المشترك مع السفير الصيني

جاء ذلك خلال زيارة سعادة النائب عبدالنبي سلمان صباح اليوم لسعادة السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى مملكة البحرين في مكتبه، حيث تم استعراض العديد من الملفات المعنية بالشؤون المشتركة بين مملكة البحرين والصين، وبحث سبل تبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين.
وأكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف في القضايا ذات الاهتمام الواحد، وبشكل خاص تعزيز العلاقات بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشعب في الصين الشعبية، من جهة أخرى أثنى سعادته على ما قامت به السفارة وسعادة السفير الصيني شخصياً، من جهود تكللت بعودة جميع الطلاب البحرينيين الى مقاعد الدراسة في مختلف الجامعات الصينية.
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