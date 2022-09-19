اخبار الخليج – النائب الأول لرئيسة مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون المشترك مع السفير الصيني

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب أن العلاقات البحرينية الصينية عريقة وممتدة وماضية في مسارها للتصاعد، وذلك بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بما يحقق المصالح الثنائية للبلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة النائب عبدالنبي سلمان صباح اليوم لسعادة السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى مملكة البحرين في مكتبه، حيث تم استعراض العديد من الملفات المعنية بالشؤون المشتركة بين مملكة البحرين والصين، وبحث سبل تبادل الخبرات البرلمانية بين البلدين.

وأكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف في القضايا ذات الاهتمام الواحد، وبشكل خاص تعزيز العلاقات بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشعب في الصين الشعبية، من جهة أخرى أثنى سعادته على ما قامت به السفارة وسعادة السفير الصيني شخصياً، من جهود تكللت بعودة جميع الطلاب البحرينيين الى مقاعد الدراسة في مختلف الجامعات الصينية.