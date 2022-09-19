وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق البيئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
عقد مجلس إدارة صندوق البيئة اليوم، اجتماعًا برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
واطلع المجلس على أبرز أعمال الصندوق خلال الفترة السابقة ومستوى التقدم في تنفيذها، وناقش ما سيستجد من أعمال مستقبلية، إضافة إلى مناقشة الأداء المالي وميزانية الربع الثالث، ومتابعة قرارات المجلس السابقة.
واطلع المجلس على عرض عن مشروع التكامل المالي بين الصندوق والمراكز الوطنية للبيئة والأرصاد، وكذلك بحث تقارير اللجان المنبثقة عنه من لجنة المراجعة والمخاطر، ولجنة الاستثمار، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
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