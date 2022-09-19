فاوتشي يحذر من الموقف المناهض للتطعيم: يسبب تفشي فيروسات غير كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن “الموقف المناهض للتطعيم” لدى بعض الأمريكيين يخاطر بالتسبب في تفشي فيروسات أخرى غير كورونا.

وأعرب فاوتشي عن قلقه من “تسارع الموقف المناهض للتطعيم لدى شرائح معينة من السكان”، مشيرا إلى أنه “إذا تراجع استخدام اللقاحات ضد أمراض الطفولة الشائعة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، فحينئذ ينتهي بنا الأمر إلى تفشي الأمراض التي يمكن تجنبها وغير الضرورية”.

وأفاد بأن الانقسام السياسي هو أحد العوامل التي تحرك المشاعر المناهضة للقاحات، لافتا إلى أن بعض الولايات لم تروج للتطعيم ضد فيروس كورونا، وفشل الكونغرس في تقديم مليارات الدولارات للتمويل.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا في يوليو الماضي يوضح أن التطعيم بين الأطفال انخفض خلال جائحة كورونا أكثر من أي وقت في الثلاثين عاما الماضية.

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