احتفالًا باليوم الوطني الـ92.. “الموارد البشرية” تنفذ عددًا من الفعاليات والمبادرات التطوعية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبات للتسجيل في الفرص التطوعية عبر “المنصة الوطنية للعمل التطوعي”؛ للمساهمة في الأعمال التطوعية التي طُرِحَت من قبل القطاعات والجهات المختلفة؛ لاستقطاب المتطوعين لتنفيذ فعاليات ومبادرات تطوعية احتفاءً باليوم الوطني السعودي 92.

وتأتي هذه الفرص التطوعية في شتى المجالات لخدمة المجتمع والقطاعات المختلفة ذات العلاقة، وفق ضوابط محددة، وتحقيقاً لأحد أهداف برنامج التحول الوطني في تشجيع العمل التطوعي نحو تعزيز وترسيخ قيم العطاء والبذل وصناعة الوعي بثقافة العمل التطوعي، وتحقيق هدف الرؤية للوصول إلى مليون متطوع في عام 2030م.

وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيس للمنصة هو تنظيم العلاقة بين الكيانات والأشخاص الذين ينضمون إلى العمل التطوعي، وحفظ حقوق المتطوعين والجهات الموفّرة لفرص التطوع، فضلاً عن حفظ حقوق المتطوع في الحصول على الشهادات التي توثق عدد مرات وساعات تطوعه، والجهات التي تطوع لديها، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة متميزة من الخدمات التطوعية لكل من ينضم إليها، علماً بأنها تضم فرصاً تطوعية في أكثر من 20 مجالاً، تتنوع بين التعليم والثقافة والقانون والبيئة، وغيرها.

وأكدت الوزارة حرصها على تذليل أي صعوبات أمام الراغبين في التسجيل عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ومواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للراغبين في ممارسة العمل التطوعي في المملكة.

وتضم المنصة الوطنية للعمل التطوعي العديد من المزايا للمتطوعين، يأتي على رأسها توثيق الساعات التطوعية للمتطوعين، وظهور الساعات التطوعية في منصة أبشر، فضلاً عن سهولة البحث عن الفرص التطوعية وإيجاد الفرص المناسبة للاهتمامات والخبرات والتخصص، وإصدار شهادة تطوع وسجلّ بالفرص التطوعية المُنجزة، كما تتيح مجالاً للإبداع بطرح الأفكار والمبادرات الإبداعية.