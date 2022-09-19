الكشف عن قيمة الغرامة لصاحب المنزل الذي يضع أقماعاً أمام بيته

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المتحدث بأسم أمانة جدة ” محمد البقمي” ، عن عدم أحقية أصحاب المنازل بإغلاق المنطقة المحاذية لها ، لمنع إيقاف السيارات ، لافتاً إلى أن الشارع حق عام وليس تابع لحدود ملكية أصحاب المنازل .
و قال البقمي ، من يقوم بهذه المخالفة تُطبق عليه المادة 39/3 من جدول المخالفات والجزاءات البلدية التي تنص على أن أي مخالفة لأنظمة واشتراطات الطرق والشوارع لم تحدد لها عقوبة بقيمة 3000 ريال ، حسب عكاظ”.
وأشار إلى أن العقوبة ترفق بقرار تصحيح المخالفة بإزالة الحواجز التي تم وضعها.
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