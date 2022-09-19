شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة بإستبعاد عواد من قائمة المنتخب المصري لأسباب فنية! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت بعض التقارير الصحفية المصرية خبر إستبعاد الحارس المخضرم محمد عواد حارس فريق نادي الزمالك من قائمة المنتخب المصري المشاركة فى وديتي النيجر وليبيريا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب يعد أبرز الحراس فى الساحة المصرية حاليًا وقدم العديد من المستويات الثابتة فى الموسم المنقضي مع الفارس الأبيض.

وأكد مصدر مسئول بإتحاد الكرة المصري أن إستبعاد اللاعب جاء لأسباب فنية وفقًا لرؤية الجهاز الفني البرتغالي فيتوريا، بعدما قرر ضم محمد صبحي الحارس الشاب وتفضيل محمد الشناوي الغائب عن الفريق الأحمر منذ فترة طويلة تقترب من الشهرين، الشئ الذي يثير إستياء الجماهير البيضاء.



رد فعل عواد عقب إستبعاده من قائمة المنتخب

ومن جانبه ظهر على الحارس علامات الحزن بعد غيابه عن قائمة المنتخب الوطني، حيث نشر عبر حسابه الرسمي "فيسبوك" منذ قليل: "اتفاجئت بعد إعلان القائمة لمنتخب مصر بأخبار على السوشيال ميديا بأسباب استبعادى أن هناك اتفاق بين المنتخب ومستر فيريرا وهذا عارى تماما من الصحة بعد التواصل والتأكد من مستر فيريرا أنه لم يتواصل معه أحد تمامًا وهذا الأمر أحزنني كثيرًا لاننى كنت أتمنى أن امثل منتخب مصر !".

وجاءت قائمة الفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمد حمدي، أيمن أشرف، محمود الونش، أسامة جلال، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، علي جبر، عمر جابر، كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد زيزو، إسلام عيسى، إمام عاشور، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد إبراهيم، محمود حمادة.

خط الهجوم: مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، أحمد حسن كوكا، محمود تريزيجيه، عبدالرحمن مجدي، محمد صلاح.