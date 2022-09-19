شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة الأهلي المصري الشابة يعود من الإعارة وينتظم فى تدريبات الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر الجناح الشاب وصانع ألعاب الفريق الأحمر شادي رضوان فى تديبات النادي الأهلي المصري، بعدما أنتهت إعارته مع البنك الأهلي، حيث عاد اللاعب مرة أخري بأوامر من المدرب السويسري كولر للوقوف على مستواه النهائي وحسم موقف اللاعب من الإستمرار مع الفريق، أو إعادة إعارته مرة أخري فى ظل وجود أكثر من عرض محلي للاعب.

وعاني اللاعب فى الفترة السابقة من عدم المشاركة مع البنك الأهلي تحت قيادة خالد جلال مدرب الفريق، حيث لم يشارك اللاعب سوي فى مباراة واحدة خلال الموسم المنقضي مع الفريق، ليقرر مسئولي النادي الأهلي عودة اللاعب، وذلك بالإتفاق مع المدرب السويسري، والذي رحب بعودة اللاعب، بشرط وضعه تحت الإختبار من أجل حسم مصيره.



موقف اللاعب بعد عودته للأهلي المصري

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بالعودة مجددًا ضمن صفوف الفريق الأحمر والظهور بمستوي جيد يضمن له المشاركة والتواجد مع الفريق فى الفترة المقبلة، خاصة أنه أمامه تحدي صعب فى إقناع الجهاز الفني الجديد، حتي تتاح له فرصة المشاركة، فى ظل وفرة عدد اللاعبين فى نفس مركزه.

الجماهير الحمراء تشيد بسياسة كولر

وكشفت جماهير الفريق الأحمر عن سعادتها بهذا القرار، خاصة أن العديد من لاعبي الفريق ظهر عليهم إستهتار كبير وعلامات الإستفهام حول مستواهم الفني مع الفريق فى مباريات الدور الثاني من الموسم المنقضي، الشئ الذي ظهر فى حضور نجوم الفريق للأفراح والحفلات الغنائية.

كما أن هذا النظام سيخلق حالة من الإنسجام أكثر بين اللاعبين والمدير الفني للفريق، خاصة أن اللاعبين سيتناولون وجباتهم الغذائية داخل مقر الفريق، مما يعني بقائهم أكثر من نصف عدد ساعات اليوم داخل الفريق، فى سياسة جديدة لم تطبق منذ أيام المدرب البرتغالي صاحب النجاحات مانويل جوزيه.