شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة في نادي الهلال قبل مواجهة القادسية وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بنظيره نادي القادسية الكويتي ضمن المنافسات الودية في مباراة كبيرة تشهد العديد من الأحداث، وستنطلق في شعر سبتمبر الجاري.

موعد مباراة الهلال والقادسية

ونقدم لكم في التقرير الآتي غيابات الهلال أمام نظيره نادي القادسية ضمن وديًا مساء الأحد القادم والموافق 25 سبتمبر.

نواف يعتزل في مباراة الهلال والقادسية

وبحسب المعلومات الواردة فإن مواجهة الهلال بنظيره نادي القادسية يوم الأحد ستشهد مهرجان اعتزال الحارس الكبير نواف الخالدي، وسيكون ذلك على ملعب جابر الدولي في الخامس وعشرين من سبتمبر الجاري.

موعد مباراة الهلال والقادسية وديًا

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الهلال والقادسية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

غيابات الهلال أمام القادسية

ويغيب ثماني لاعبين من الهلال عن مواجهة القادسية بسبب معسكرات بلادهم، ويفقد الهلال جهود الثماني "محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد كنو، سعود عبد الحميد، سالم الدوسري، سلمان الفرج، ناصر الدوسري" لانضمام لمعسكر منتخب السعودية الأول في مدينة أليكانتي الإسبانية استعدادًا لكأس العالم 2022.

كما يغيب ثنائي المنتخب الأولمبي "محمد القحطاني، ناصر الهدهود"، بينما يغيب كل من البيروفي أندريه كاريلو الذي انضم لمعسكر منتخب بيرو خلال فترة التوقف الدولي.