شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يرفض إتباع سياسة سانتو مع الاتحاد في النصر قبل قمة الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رفض الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إتباع نفس سياسة البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة، قبل مواجهة الفريقين بدوري روشن السعودي.



موعد قمة دوري روشن السعودي بين النصر واتحاد جدة

ومن المقرر أن يستضيف النصر نظيره اتحاد جدة، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ويستأنف العالمي، تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام.

وكان النصر بقيادة جارسيا، حقق فوز كاسح على الباطن برباعية نظيفة، احتل بها المركز الرابع بنهاية الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.



جارسيا يرفض خوض مباريات ودية بالتوقف الدولي



وأفادت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن جارسيا يرفض إجراء أي مباراة ودية خلال فترة التوقف خشية تعرض اللاعبين لإصابات بعد بذلهم جهدًا كبيرًا في معسكر ماربيا والمواجهات الأربعة الأولى في الدوري.

قرار جارسيا جاء عكس استعداد سانتو مع الاتحاد، الذي قرر بشكل رسمي خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا لقمة الدوري.



جارسيا يطلب تقرير طبي عن المصابين



من ناحية أخرى أشارت التقارير، إلى أن جارسيا طالب بتقرير طبي متكامل عن حالة المصابين وعلى رأسهم الثنائي الأجنبي، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والأرجنتيني بيتي مارتنيز، بجانب المدافع علي لاجامي وعبدالفتاح عسيري الذي أصيب مؤخرا في مواجهة الباطن، لمعرفة مدى إمكانية الاستفادة منهم في مواجهة الاتحاد، بالجولة المقبلة.