بث مباشر مراسم جنازة الملكة إليزابيث.. تسلسل زمني لحياة الملكة وعهدها

محمد بن مسعود - الدمام - توفيت الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم والتي كانت رمزا للمملكة المتحدة على مدار 7 عقود، في الثامن من سبتمبر عن 96 عاما، وتولي ابنها الأكبر العرش وأصبح الملك تشارلز الثالث.

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