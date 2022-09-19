المستشار الألماني يقوم بزيارة رسمية للمملكة .. والكشف عن موعدها

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ المستشار الألمانى أولاف شولتز السبت المقبل، زيارة خارجية تستمر يومين، تشمل السعودية والإمارات وقطر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية ستيفن هيبيستريت -فى تصريح اليوم الاثنين، إن المستشار الألماني سوف يستهل زيارته يوم السبت إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم يلتقي يوم الأحد مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، على أن يختتم جولته بعد ظهر الأحد في قطر، حيث سيجري محادثات مع الأمير تميم بن حمد آل ثانى.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن مباحثاته سوف تركز على تكثيف التعاون في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والطاقة ومسائل الأمن الإقليمي.