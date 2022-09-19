رئيس مجلس الشورى يصل سلطنة عُمان

محمد بن مسعود - الدمام - وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى العاصمة العُمانية مسقط، مترئسًا وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عمان.
وكان في استقباله لدى وصوله مسقط رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال المعولي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبد الله بن سعود العنزي، وعدد من المسؤولين.
ويضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور طارق الشمري، وعضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، وعددٌا من المسؤولين في المجلس.
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