” حساب المواطن ” يكشف عن الإجراء المتبع حال انتهاء عقد الإيجار

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح برنامج حساب المواطن الإجراء المتبع حال انتهاء عقد الإيجار.
وتلقى البرنامج استفسار من أحد المواطنين مفاده: ” انتهى عقد الإيجار وتم تجديده هل يلزم علي إرفاقه في المنصة”.
وقال البرنامج: “في حال وجود عقد ايجار موحد يمكن التوجه إلى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه”.
وأضاف: “في حال انتهاء المستند السابق يلزم حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك”.
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