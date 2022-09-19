” حساب المواطن ” يكشف عن الإجراء المتبع حال انتهاء عقد الإيجار

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح برنامج حساب المواطن الإجراء المتبع حال ‏انتهاء عقد الإيجار.

وتلقى البرنامج استفسار من أحد المواطنين مفاده: ” انتهى عقد الإيجار وتم تجديده هل يلزم علي إرفاقه في المنصة”.

وقال البرنامج: “في حال وجود عقد ايجار موحد يمكن التوجه إلى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه”.

وأضاف: “في حال انتهاء المستند السابق يلزم حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك”.