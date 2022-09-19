“المياه الوطنية” تكشف سبب تغير رسوم توصيل المياه من عقار لآخر

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة المياه الوطنية، مدى إمكانية تحديد تكلفة توصيل المياه للعقار قبل تسجيل الطلب.

وقالت الشركة، عبر حساب العناية بالعملاء أن رسوم “توصيلة مياه” مُتغيرة لأن التكلفة تعتمد على عدة أمور منها مساحة الأرض، لذلك لا يمكن احتسابها إلا بعد تسجيل الطلب.

وأوضحت أنها ليست طرفاً في العلاقة التعاقدية بين المالك والمُستأجر، وبالتالي لا تدخل في هذه العلاقة ما لم يكن هناك ربط إلكتروني متكامل مع نظام إيجار.