أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ منصور بن حرب

محمد بن مسعود - الدمام - اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على صحة الشيخ منصور بن عيد بن حرب شيخ بني عطية ، الذي يرقد بمستشفى الملك سلمان العسكري بالشمالية الغربية إثر عارض صحي ألم به, وسأل سموه الله العلي القدير أن يمنّ على الشيخ منصور بن حرب بالشفاء العاجل . ‏‎ومن جهته أعرب الشيخ منصور بن حرب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه, وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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