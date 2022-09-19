وزارة التجارة تستدعي 6,909 إطارات “SUNFULL” موديل سنة 2020.. ما السبب؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 6,909 إطارات “SUNFULL” موديل سنة 2020.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” أن السبب في ذلك الإستدعاء هو عدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وذكرت وزراة التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة، وهي:

التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa .

التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.