سمو نائب أمير نجران يتسلّم تقرير الدفاع المدني بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الركن سعد بن سعيد الشهراني، حيث اشتمل التقرير على الخدمات التي تقدمها المديرية في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، وأنشطة الإشراف الوقائي والمحاضرات والبرامج التوعوية، وإحصائية الحملات والجولات التفتيشية لفرق السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والحوادث التي تمت مباشرتها.
وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بمنطقة نجران ومحافظاتها، وما يقدمونه من أعمال بطولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات, مؤكداً أهمية الإجراءات الوقائية والأمن والسلامة التي تؤدي إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات، والاستعدادات للتعامل مع المخاطر الطبيعية والصناعية ، وإعداد خطط الحماية المدنية.
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