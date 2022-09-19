سمو أمير القصيم يطلع على مبادرة جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة “احتواء”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه – اليوم -، محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، يرافقه الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة باسل أبا الخيل.

واطلع سموّه خلال الاستقبال على مبادرة جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة “احتواء”، مستمعاً إلى شرحٍ موجز من الرئيس التنفيذي للجمعية عن المبادرة التي تهدف إلى خدمة المرضى النفسيين والمشرّدين واحتوائهم من خلال العديد من البرامج المعنوية عبر وحدة رعاية المرضى النفسيين وتأهيلهم، إلى جانب توفير الجمعية لمختصين في الجانب النفسي والاجتماعي لمتابعة جميع الحالات بالتعاون مع ذوي المرضى.

وأشاد سمو أمير القصيم بمستهدفات المبادرة، مؤكداً أهمية المبادرات النوعية التي تُسهم في توفير الرعاية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع .