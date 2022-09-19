محمد بن مسعود - الدمام - تودع‭ ‬بريطانيا‭ ‬وزعماء‭ ‬العالم‭ ‬وأفراد‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬مالكة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬رسمية‭ ‬مهيبة،‭ ‬الاثنين‭.‬ في‭ ‬صورة‭ ‬ أدناه ‬تفاصيل‭ ‬جنازة‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬بتوقيت‭ ‬لندن‭.. ‬تعرف‭ ‬عليها

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جنازة الملكة اليزابيث بتوقيت لندن.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.