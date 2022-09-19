بالصور.. مجموعة MBC تدشن مقرها الرئيس في العاصمة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - دشَّنت‭ ‬مجموعة‭ ‬MBC‭ ‬الإعلامية‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬اليوم،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬المكلَّف‭ ‬الدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القصبي،‭ ‬ووزير‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬المهندس‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬الجاسر،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬MBC‭Add News Highlights ‬وليد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وجمع‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والمهتمين‭.‬

وبُدِئ‭ ‬الحفل‭ ‬بالسلام‭ ‬الملكي،‭ ‬ثم‭ ‬شاهد‭ ‬الحضور‭ ‬عرضاً‭ ‬مرئياً‭ ‬عن‭ ‬مسيرة‭ ‬الأعمال‭ ‬التلفزيونية‭ ‬لمجموعة‭ ‬MBC‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬شاملة‭ ‬وتطور‭ ‬كبير‭ ‬تحت‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ – ‬حفظهما‭ ‬الله‭ – ‬والدعم‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬لقطاعات‭ ‬الثقافة‭ ‬والإبداع‭ ‬والإعلام‭ ‬والترفيه‭.‬

وقال‭: ‬نعمل‭ ‬بكل‭ ‬إصرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مجموعة‭ ‬MBC‭ ‬واحدةً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬العالمية،‭ ‬وستشهد‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬أعمالاً‭ ‬عالمية‭ ‬تستمد‭ ‬حكايتها‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬العربي،‭ ‬مستلهمة‭ ‬شعارها‭ ‬من‭ ‬مقولة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭: ‬‮«‬طموحنا‭ ‬عنان‭ ‬السماء‮»‬‭.‬