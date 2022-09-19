«أسري» تستعرض خبراتها في أكبر  معارض الملاحية الأوروبية

وقد استخدم جناح الشركة بالمعرض كمنصة للتواصل مع قاعدة عملائها الأوروبيين والعالميين وإستعراض منتجاتها وخبراتها العريقة في القطاع البحري العالمي الأمر الذي يتيح للشركة ترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق العالمية وتعزيز حضورها التجاري في احد أهم مراكز الشحن الرئيسية في العالم، فضلاً عن إتاحة الفرصة للكشف عن احدث التقنيات التي تلبي متطلبات النمو في قطاعات الشحن البحري والملاحة في العالم ولا سيما التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة بما فيها تقنيات إزالة الكربون و حلول توفير الطاقة كالتحول نحو إستخدام الوقود البديل.
وفي هذا الصدد صرح مدير عام إصلاح السفن والخدمات الهندسية بالشركة سوفيير ساركار خلال حضوره الشخصي ومشاركته بهذا المعرض ” تعد هذه المشاركة احد أكثر الطرق فعالية للتواصل مع قاعدة عملائنا المتنوعة حيث اتيحت لنا الفرصة لتعزيز شبكة عملائنا العالمية وتباحث فرص التعاون وتوسيع نطاق الأعمال في هذا المحفل الذي يشكل نقطة إستراتيجية للإتصال بالسوق الأوروبية الواسعة والأسواق العالمية الأخرى على حد سواء”.
وأضاف” يشكل هذا المعرض منصة مثالية في دعم حضور أسري التجاري والتقني في المحافل العالمية كساحة إصلاح متعددة الخدمات بإمكانيات تكنولوجية عالية وبتقنيات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة بما يسهم في ترسيخ مكانتنا الريادية في القطاع البحري العالمي”.
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