المؤسسة العامة للحبوب تُنهي ترسية مناقصة القمح لعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2022م) بكمية (556) ألف طن للتوريد من مناشئ أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود.
وأكد معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مشيراً إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن من القمح.
وأوضح معاليه أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (من نوفمبر 2022 حتى فبراير2023م) بواقع (9) بواخر، موزعة على (3) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (185) ألف طن، و (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (191) ألف طن، و باخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (125) ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وقد تم دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (14) شركة للمنافسة وتم الترسية على أربع شركات كانت عروضها الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.
وأشار إلى أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي مستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتم استلام كمية (523) ألف طن حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الإستراتيجية منه.
ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للحبوب ( http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat)
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