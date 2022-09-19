“الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح نشطة على الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية و تشمل مراكز، الهدا والشفاء وميسان وقيا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.