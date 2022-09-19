“تعليم ينبع” يتسلم عدداً من المشاريع التعليمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
تسلمت إدارة تعليم ينبع منذ بدء العام الدراسي الجاري عدداً من المشاريع التعليمية تضمنت استكمال وتأهيل 6 مدارس بتعليم المحافظة والقطاعات التابعة لها، بتكلفة بلغت 25 مليون ريال.
وأكد مدير التعليم سليم العطوي خلال زياراته لعدد من المدارس، على ما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم من القيادة الحكيمة، للارتقاء بالتعليم والتعلّم في المملكة، مثمناً أيضاً جهود وزارة التعليم في هذ الجانب.
من جانبه، أوضح مدير إدارة المباني المهندس عبدالوهاب فلاته، أن المشاريع شملت استكمال مشروع مبنى مدرسة عبدالرحمن بن عوف، وابتدائية المربع، وابتدائية القراصة، ومشروع تأهيل مدرسة متوسطة الجابرية، ومدرسة أبي طلحة الأنصاري، ومدرسة صفوان بن قدامه، والتي تشمل في مجملها على 98 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تقدر بنحو 2880 طالباً وطالبة في مراحل التعليم العام، وضمت المباني عديد المكاتب والمرافق والمعامل والمكاتب الإدارية التي تتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية للطلبة.
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