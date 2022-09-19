تعليم الرياض يستعد للاحتفاء باليوم الوطني بـ14 فعالية نوعيَّة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

أكملت إدارة التعليم بمنطقة الرياض استعدداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار” متضمنة 14 برنامجًا وفعالية سيجري تنفيذها في جميع مقرات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات ابتداءً من الأحد 29 صفر حتى الخميس 3 ربيع الأول من العام الجاري.

ويأتي في مقدمة الفعاليات “أوبريت وفلكلور وطني” يبرز جهود المؤسس -رحمة الله- ويجسد مشاعر الحب والولاء للقيادة وما تمر به المملكة من نهضة تنموية، إلى جانب فعالية “الرَّاية” التي تُعنى بالتعريف بتقاليد العلم السعودي ومكانته وأهمية المحافظة عليه والعناية به.

كما يتضمن برنامج الاحتفاء فعاليات تراثية منها فقرة “حب الوطن” وهي فعالية تراثية تتضمن الأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية، وفعالية “مصيّحة” وفيها يتم ربط الطلاب والطالبات بالتراث العريق المرتبط بالإبل من خلال استعراض فرقة ” الهجانة “، إضافة إلى برامج المنافسات الرياضية الوطنية حيث تنظم الإدارة “بطولة كرة القدم الوطنية” مع عدد من الفعاليات الرياضية المصاحبة بمشاركة الطلاب والطالبات.

كما يشمل البرنامج الفعاليات الأدبية والفنية ومنها “أمسية وطن الشموخ” وفعالية “بك نفخر يا وطن” من خلال كتابة المقال أو الرسم، وكذلك فقرة “رؤية وطن” للتعبير بالكتابة أو الرسم عن برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030م، إضافة إلى جدارية “حب الوطن”، وفقرة “رسم وتلوين العلم”، و “كتيب تلوين تعليمي” ويهدف لاستذكار سيرة المؤسس وتوحيد المملكة.

وضمن الخطة أيضًا فعاليات “دون حدك يا وطن” تستذكر دور الجنود البواسل و “أخو نورة” تتناول أثر المرأة في تنمية الوطن كذلك “مسيرة وطن” وهي مسيرة طلابية احتفالية باليوم الوطني.