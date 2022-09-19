الأرصاد: 7 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بـ41 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى اليوم

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل سبع مدن أعلى درجة حرارة بـ41 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: المدينة المنورة وشرورة ووادي الدواسر وبريدة والدوادمي والخرج وحفر الباطن 41 درجة مئوية، ومكة المكرمة والرياض ورفحا والأحساء والعلا 40.

فيما تكون درجة الحرارة الكبرى في الدمام وسكاكا والمجمعة 39، وحائل وعرعر وجازان ونجران وبيشة وينبع 38، وجدة 37، والقنفذة 36، وطريف 35، وتبوك والقريات والطائف 34، والوجه 31، وابها والباحة 29 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 17 درجة مئوية، والقريات 18، وطريف 19، ووادي الدواسر 20، وحائل 21، وتبوك 22، والدمام والوجه 23 مئوية.

فيما تكون درجة الحرارة الصغرى في الرياض والمجمعة وعرعر ونجران ورفحا وبيشة والأحساء والطائف 24، وبريدة وسكاكا والدوادمي والخرج وحفر الباطن والعلا وينبع 25، وشرورة 27، والمدينة المنورة وجدة والقنفذة 39، ومكة المكرمة وجازان 30 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الغربية منها.

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Source almnatiq

