- 1/2
- 2/2
︎
.
استعرضت الهيئة العامة للنقل 10 اشتراطات أساسية تساهم في الحفاظ على سلامة سائقي الشاحنات على الطرق البرية.
وشملت هذه الاشتراطات التأكد من اللياقة الصحية والخلو من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى فقدان الوعي مثل الصرع والتشنجات العصبية، والتوقف عن القيادة في حال عدم القدرة على أداء المهمة بأكمل وجه حال الإصابة بالكسور أو الجروح أو العمليات الجراحية.
وشددت على ضرورة الحصول على النوم الكافي، وعدم تعاطي الأدوية التي تسبب النعاس أو الدوران، وعدم القيادة لساعات طويلة ومتواصلة والحرص على أخذ فترات راحة بسيطة خلالها، والتحقق من سلامة الشاحنة قبل بدء الرحلة، وتوفير أدوات السلامة للشاحنة مثل طفاية الحريق، ومثلث السلامة، وحقيبة الإسعافات الأولية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “هيئة النقل”: 8 اشتراطات أساسية لضمان سلامة سائقي الشاحنات على الطرق البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.