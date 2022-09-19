أحدث ظهور للفنان عادل إمام بعد تداول أنباء حول إصابته بالزهايمر

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نشر الفنان المصري عمر متولي، ابن شقيقة الفنان عادل إمام، صورة تجمع بينه وبين “الزعيم”، في أول ظهور له بعد تداول أنباء عن إصابته بالزهايمر.

وظهر عادل إمام في الصورة بصحة جيدة، وهو ينظر إلى كاميرا الهاتف ويضع يده اليمنى على جبهته، فيما علق الفنان عمر متولي على الصورة قائلا: “ربنا يخليك لينا”.

وكان المذيع المصري محمد الباز، قد طالب في وقت سابق، أسرة الفنان عادل إمام ، بإعلان اعتزاله العمل الفني، احترامًا لسنه وصحته وخاصة أنه بدأ يعاني بعض أعراض الزهايمر، ولا يستطيع الوقوف أمام الكاميرا، بعد بلوغه 82 عامًا.



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Source akhbaar24

