موقع أمريكي يكشف تورط أمريكا في 23 حرباً سرية حول العالم

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المناطق-الرياض

كشف موقع شبكة “ذا انترسبت” الإخبارية عن تفاصيل برنامج “”E127 السري التابع لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ حتى عام 2020.

وبحسب الموقع فإن قوات الكوماندوز الأمريكية وضمن برنامج “”E127 السري نفذت14 عملية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ شملت 23 حربًا سرية بالوكالة حول العالم بتكلفة إجمالية قدرها 310 ملايين دولار بين عامي 2017 و2020، وفقًا للوثائق التي تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات.

وذكر الموقع نقلاً عن الجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي جوزيف فوتيل، الذي ترأس قيادة العمليات الخاصة SOCOM التابع للقيادة المركزية أن، برنامج “”E127 السري نفذ عمليات حربية بذريعة “مكافحة الإرهاب” في مصر ولبنان وسوريا واليمن.

وتسمح سلطة التمويل الغامضة لقوات الكوماندوز الأمريكية بإجراء ما يسمى بعمليات مكافحة الإرهاب “بواسطة، ومع، ومن خلال” شركاء أجانب وغير نظاميين في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لـ The Intercept ، فإن المعلومات الأساسية حول هذه المهام – حيث يتم إجراؤها ، وتواترها وأهدافها ، والقوات الأجنبية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتنفيذها – غير معروفة حتى لمعظم أعضاء لجان الكونجرس ذات الصلة والموظفين الرئيسيين في وزارة الخارجية.

ويعتبر برنامج “”E127 السري جزء من أساليب الولايات المتحدة وأدواتها في خوض حروب بالوكالة. وهي العقيدة التي تبلورت في الإدارات الأميركية المتعاقبة والتي توصلت، بجانب منها، إلى تجهيز وتطوير وتدريب مجموعات عسكرية وأمنية ودسها في الدول المستهدفة وقد تكون جزءاً من جيوشها وتأتي تحت مسميات متعددة.

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Source almnatiq

