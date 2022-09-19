المبارك: البنوك المركزية تعلب دورا في دعم الاقتصاد المعتمد على التقنيات الرقمية

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قال محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك، إن التقنية المالية أحد مخرجات التقنيات الناشئة في تلك المرحلة، بالإضافة إلى كونها أحد ركائز النمو المالي في عدة من الدول العربية.

البنوك المركزية تعلب دورا في دعم الاقتصاد المعتمد على التقنيات الرقمية

وأضاف المبارك، خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة، أن هناك تزايد على استخدام تلك القنية، والتي تساهم في نمو الاقتصادي، مؤكدًا أن البنوك المركزية لها دور محوري في دعم الاقتصاد على التقنيات الاقتصادية.

وتابع: أن البنوك المركزية تقي الدول من المخاطر التي يمكن حدوثها، بالإضافة إلى دعم الايتكار المتزن وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات الورقية.

المبارك: الدول العربية في ليست بمعزل عن التحديات الاقتصادية.. ولابد من الوصول لنتائج مستدامة

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Source almnatiq

