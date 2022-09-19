لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بالاتحاد السعودي لكرة القدم

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أعن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وظائف شاغرة بالاتحاد السعودي لكرة القدم

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في الحصول على وظيفة موضحًا كافة التفاصيل بمل مهنة.

المسمى الوظيفي:

مستشار تسويق.

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من المؤهلات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال / تخصص التسويق. الحد الأدنى من الخبرة: +4 سنوات خبرة في مجال التسويق خبرة في تطوير استراتيجيات العلامة التجارية أو الوسائط ، سواء من أجل نمو القناة أو لحملات محددة

الكفاءات (المعرفة والمهارات والقدرات):

مهارات اتصال ومحادثة قوية. مهارات قوية في إدارة المشاريع. القدرة على التفكير الاستراتيجي والتحليلي خبرة في بناء علاقة مع وإدارة الطلبات من العديد من أصحاب المصلحة. مهارات العروض التقديمية القوية. شغف وحماسة اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى إبداعي. مهارات كتابة النصوص العربية والإنجليزية قوية.

طريقة التقديم:

أوضح الاتحاد أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 سبتمبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

