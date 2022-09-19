أمريكا تفرج عن أحد قيادات “طالبان” بعد 17 عامًا من الاعتقال

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أكد المتحدث باسم طالبان، محمد نعيم، أن الولايات المتحدة أفرجت عن القيادي في الحركة، بشير نورزاي بعد احتجازه على مدى عقود في معتقل خليج جوانتانامو وأنه وصل إلى كابول اليوم (الإثنين).

وكانت الولايات المتحدة قد اعتقلت “نورزاي”، وهو زعيم قبلي أفغاني، في عام 2005 ووجهت إليه تهمة تهريب ما قيمته 50 مليون دولار من الهيروين إلى الولايات المتحدة.

ونفى محامي نورزاي في وقت لاحق كون موكله تاجر مخدرات وطالب بضرورة إسقاط التهم لأن مسؤولي الحكومة الأمريكية خدعوه ليعتقد أنه لن يتم القبض عليه.



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Source akhbaar24

