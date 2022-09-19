“النقل” تواصل تنفيذ الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض- الطائف

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تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض/الطائف السريع، الذي يبلغ طوله 28 كم.

وأوضحت الوزارة أن الطريق يتضمن 3 حارات في كل اتجاه، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال ضيوف الرحمن، واختصار معدل زمن الرحلة ما بين (جدة ومكة المكرمة) إلى منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، كما يهدف لتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الطائف الدولي الجديد، وتحويل الشاحنات القادمة من الوسطى والشرقية وإبعادها عن دخول الطائف.

وأشارت إلى أن المشروع ينقسم إلى 3 مراحل جارٍ العمل على تنفيذها، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 42% بطول 8 كم، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 40% بطول 15 كم، فيما لا تزال المرحلة الثالثة من المشروع تحت الترسية، ويبلغ طولها 5 كم.





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Source akhbaar24

