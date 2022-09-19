العالم يودع ملكة بريطانيا.. تفاصيل «الاثنين الحزين» في لندن

محمد بن مسعود - الدمام - تودع‭ ‬بريطانيا‭ ‬وزعماء‭ ‬العالم‭ ‬وأفراد‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬مالكة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬رسمية‭ ‬مهيبة،‭ ‬الاثنين‭.‬

وبعد‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬اصطف‭ ‬خلالها‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬أمام‭ ‬نعش‭ ‬أطول‭ ‬ملوك‭ ‬بريطانيا‭ ‬جلوسا‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭ ‬التاريخية‭ ‬بلندن،‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬05‭:‬30‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬فترة‭ ‬تسجية‭ ‬جثمان‭ ‬الملكة‭.‬

وسيكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ألفي‭ ‬شخص‭ ‬تجمعوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الجنازة‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭.‬

تفاصيل‭ ‬الجنازة‭ ‬الملكية

‭ ‬الساعة‭ ‬05‭:‬30‭ ‬ت‭.‬غ‭: ‬تنتهي‭ ‬فترة‭ ‬بقاء‭ ‬الملكة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬وستمنستر‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬35‭: ‬تقوم‭ ‬مجموعة‭ ‬برفع‭ ‬النعش‭ ‬ونقله‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عربة‭ ‬المدفع‭ ‬الرسمية‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الملكية،‭ ‬التي‭ ‬الخليج 365‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬جنازات‭ ‬الملكة‭ ‬فيكتوريا‭ ‬والملك‭ ‬إدوارد‭ ‬السابع‭ ‬والملك‭ ‬جورج‭ ‬الخامس‭ ‬والملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭ ‬وونستون‭ ‬تشرشل‭ ‬واللورد‭ ‬لويس‭ ‬مونتباتن‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬44‭: ‬142‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬يقومون‭ ‬بسحب‭ ‬عربة‭ ‬المدفع‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬09‭:‬52‭: ‬يصل‭ ‬الموكب‭ ‬إلى‭ ‬البوابة‭ ‬الغربية‭ ‬لكنيسة‭ ‬وستمنستر‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭: ‬تبدأ‭ ‬الجنازة‭ ‬الرسمية‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬فرع‭ ‬كنيسة‭ ‬وستمنستر‭ ‬وتقوم‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للكومنولث‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬55‭: ‬نهاية‭ ‬مراسم‭ ‬القداس‭ ‬تتبعه‭ ‬دقيقتا‭ ‬صمت‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وستتجنب‭ ‬الطائرات‭ ‬التحليق‭ ‬فوق‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬00‭: ‬نهاية‭ ‬مراسم‭ ‬الجنازة‭ ‬الرسمية‭ ‬بعزف‭ ‬للنشيد‭ ‬الوطني‭ ‬وعزف‭ ‬جنائزي‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬15‭: ‬ينطلق‭ ‬موكب‭ ‬يضم‭ ‬الملك‭ ‬وبعض‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬إلى‭ ‬قوس‭ ‬ولنغتون‭ ‬في‭ ‬هايد‭ ‬بارك‭ ‬كورنر،‭ ‬وستتبعهم‭ ‬عقيلة‭ ‬الملك‭ ‬كاميلا‭ ‬وزوجات‭ ‬وليام‭ ‬وهاري‭ ‬والأمير‭ ‬إدوارد‭ ‬–‭ ‬كيت‭ ‬وميغان‭ ‬وصوفي‭ ‬بالسيارة‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭: ‬يصل‭ ‬الموكب‭ ‬إلى‭ ‬قوس‭ ‬ولنجتون،‭ ‬حيث‭ ‬سيُوضع‭ ‬النعش‭ ‬على‭ ‬عربة‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬وندسور‭.‬

الدفن‭ ‬في‭ ‬وندسور

‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬10‭ ‬مساء‭ ‬ت‭.‬غ‭: ‬يبدأ‭ ‬موكب‭ ‬الدفن‭ ‬في‭ ‬وندسور،‭ ‬حيث‭ ‬ينضم‭ ‬إليه‭ ‬الملك‭ ‬وأعضاء‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬40‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬53‭: ‬يتوقف‭ ‬الموكب‭ ‬أسفل‭ ‬الدرج‭ ‬الغربي‭ ‬لكنيسة‭ ‬القديس‭ ‬جورج‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬00‭: ‬يبدأ‭ ‬قداس‭ ‬الوداع‭ ‬الأخير‭ ‬يقوده‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬الكنائس‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مقارها‭ ‬المختلفة،‭ ‬وسيكون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المصلين‭ ‬طاقم‭ ‬الملكة‭ ‬الشخصي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحكام‭ ‬ورؤساء‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يظل‭ ‬فيها‭ ‬العاهل‭ ‬البريطاني‭ ‬حاكما‭ ‬للدولة‭.‬

‭ ‬قبل‭ ‬الترنيمة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬سيتم‭ ‬إزالة‭ ‬تاج‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬والكرة‭ ‬والصولجان‭ ‬من‭ ‬النعش‭ ‬ووضعها‭ ‬على‭ ‬المذبح،‭ ‬ويبارك‭ ‬رئيس‭ ‬أساقفة‭ ‬كانتربري،‭ ‬ويتلو‭ ‬ترنيمة‭: ‬‮«‬حفظ‭ ‬الله‭ ‬الملك‮»‬‭.‬

‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭: ‬تحضر‭ ‬الأسرة‭ ‬مراسم‭ ‬دفن‭ ‬خاصة‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬دفن‭ ‬الملكة‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬الملك‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭ ‬التذكارية‭.‬

سيمثل‭ ‬ذلك‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الحداد‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬بريطانيا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حداد‭ ‬الأسرة‭ ‬المالكة‭ ‬سيستمر‭ ‬لسبعة‭ ‬أيام‭ ‬أخرى‭. ‬