وزير شئون البلديات والزراعة يجتمع مع البنك الياباني للتعاون الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بشئون‭ ‬البلديات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬كين‭ ‬إيشيرو‭ ‬والسيد‭ ‬غوشيي‭ ‬فوناي‭ ‬ممثلي‭ ‬البنك‭ ‬الياباني‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

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‭ ‬وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكات‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تحقيق‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬الياباني‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭.‬

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بدوره‭ ‬أكد‭ ‬ممثلي‭ ‬البنك‭ ‬الياباني‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬استعدادهم‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬اللازم‭ ‬مؤكدين‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭.‬

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كما‭ ‬أعربا‭ ‬عن‭ ‬سعادتهما‭ ‬بزيارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجاربها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الخدمية‭ ‬المختلفة‭.‬

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