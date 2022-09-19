وزير شئون البلديات والزراعة يجتمع مع البنك الياباني للتعاون الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة في مكتبه بشئون البلديات مع كل من السيد كين إيشيرو والسيد غوشيي فوناي ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي في الشرق الأوسط.
وأكد سعادة الوزير أهمية الشراكات والتعاون في دعم تحقيق جهود التنمية الشاملة متطلعاً إلى زيادة التعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي في تحقيق هذه الأهداف.
بدوره أكد ممثلي البنك الياباني للتعاون الدولي استعدادهم لتقديم كل الدعم الفني اللازم مؤكدين على الدور الذي يلعبه البنك في هذا المجال والخبرات الكبيرة التي يمتلكها.
كما أعربا عن سعادتهما بزيارة مملكة البحرين والاطلاع على تجاربها في المجالات الخدمية المختلفة.
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