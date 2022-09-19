تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات في الإمارات مقابل 4 متطلبات فقط

محمد بن مسعود - الدمام - أتاحت‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬للأجانب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجنسيات،‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬سياحية‭ ‬متعددة‭ ‬الدخول‭ ‬صالحة‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الإصدار،‭ ‬بدون‭ ‬اشتراط‭ ‬ضامن‭ ‬أو‭ ‬مستضيف‭ ‬داخل‭ ‬الدولة،‭ ‬شريطة‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬90‭ ‬يوماً‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الواحدة‭.‬

وحددت‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الجديدة‭ ‬لدخول‭ ‬وإقامة‭ ‬الأجانب،‭ ‬التي‭ ‬يبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬أربعة‭ ‬متطلبات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التأشيرة‭.‬

أولا‭: ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬توافر‭ ‬رصيد‭ ‬مصرفي‭ ‬بمبلغ‭ ‬4000‭ ‬دولار‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬خلال‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الإمارات‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

ثانيا‭: ‬استيفاء‭ ‬الرسم‭ ‬والضمان‭ ‬المالي‭ ‬المقرر‭.‬

ثالثا‭: ‬التأمين‭ ‬الصحي‭.‬

رابعا‭ : ‬صورة‭ ‬من‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬وصورة‭ ‬شخصية‭ ‬ملونة‭.‬

وبينت‭ ‬مميزات‭ ‬عدة‭ ‬تمنحها‭ ‬هذه‭ ‬التأشيرة،‭ ‬وهي‭ ‬أنها‭ ‬تسمح‭ ‬للمستفيد‭ ‬منها،‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬مدة‭ ‬متواصلة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬90‭ ‬يوما،‭ ‬ويجوز‭ ‬تمديدها‭ ‬لمدة‭ ‬مماثلة‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدة‭ ‬البقاء‭ ‬كاملة‭ ‬180‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الواحدة‭.‬

كما‭ ‬يجوز‭ ‬تمديد‭ ‬مدة‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬180‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬استثنائية‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للهوية‭ ‬والجنسية‭ ‬والجمارك‭ ‬وأمن‭ ‬المنافذ‭.‬

واستحدثت‭ ‬اللائحة‭ ‬تأشيرات‭ ‬زيارة‭ ‬عدة،‭ ‬وتحدد‭ ‬مدة‭ ‬بقاء‭ ‬الزائر‭ ‬بالغرض‭ ‬من‭ ‬قدومه‭ ‬للدولة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬تحدده‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬يجب‭ ‬ألّا‭ ‬تزيد‭ ‬مدة‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬عام،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬استيفاء‭ ‬الرسم‭ ‬والضمان‭ ‬المقرر،‭ ‬ويعتبر‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬شهراً‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬قيمة‭ ‬الرسم‭ ‬الواجب‭ ‬أداؤه،‭ ‬ويجوز‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يفوضه‭ ‬تمديد‭ ‬تأشيرة‭ ‬الدخول‭ ‬للزيارة‭ ‬لمدة‭ ‬أو‭ ‬مدد‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إثبات‭ ‬جدية‭ ‬سبب‭ ‬التمديد‭ ‬ودفع‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭.‬

كما‭ ‬تكون‭ ‬تأشيرة‭ ‬الدخول‭ ‬للزيارة‭ ‬صالحة‭ ‬لدخول‭ ‬الدولة‭ ‬لمدة‭ ‬60‭ ‬يوماً‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدارها،‭ ‬ويمكن‭ ‬تجديدها‭ ‬لمدد‭ ‬مماثلة‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬الرسم‭ ‬المقرر‭.‬

وذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقيمة‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬تصدر‭ ‬تأشيرات‭ ‬سياحة‭ ‬مفردة‭ ‬أو‭ ‬متعددة‭ ‬الدخول،‭ ‬إذ‭ ‬تتيح‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬قصيرة‭ ‬الأمد‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬30‭ ‬يوماً،‭ ‬بينما‭ ‬تتيح‭ ‬التأشيرة‭ ‬السياحية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬البقاء‭ ‬90‭ ‬يوماً،‭ ‬ويمكن‭ ‬تمديد‭ ‬تأشيرة‭ ‬السياحة‭ ‬المفردة‭ ‬مرتين‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لمغادرة‭ ‬الدولة‭.‬

ونصحت‭ ‬قبل‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬تأشيرة‭ ‬سياحة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الجنسيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬عند‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬أو‭ ‬دخول‭ ‬بدون‭ ‬تأشيرة‭ ‬مطلقاً‭.‬

ووفقاً‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يُسمح‭ ‬للسائح‭ ‬استخراج‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬معفية‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬لأبنائه‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬دون‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬عاماً‭.‬