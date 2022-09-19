إعصار نانمادول يعطل حركة الطيران والسكك الحديدية في اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اجتاح إعصار نانمادول غرب اليابان متسببا في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية اليوم مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل عمل القطارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 300 ألف منزل.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 400 مليمتر في منطقة توكاي بوسط اليابان، على مدار الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وحذرت السلطات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مع تحرك الإعصار الرابع عشر هذا الموسم نحو شرق اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن شركة كيوشو للسكك الحديدية، التي تدير القطارات التي تخدم جزيرة كيوشو الواقعة غرب اليابان، قولها إنها أوقفت عملياتها طوال اليوم بينما ألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية نحو 800 رحلة اليوم.