“الهلال الأحمر” بمكة ينفذ برنامجاً عن “الإسعافات الأولية” للمرشدين الصحيين في المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة برنامجاً تدريبيًا “عن الإسعافات الأولية” للمرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة المقدسة.

وتناول البرنامج عدداً من المحاور في الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة ومنها: توقف القلب والتنفس وطريقة تطبيق cpr الإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الحروق بأنواعها, وكيفية إسعاف حالات الغرق وحالات النزيف وتجبير الكسور.

ويأتي البرنامج الذي قدّمه نخبة من المدربين المتميزين في إطار التعاون بين الهيئة والتعليم؛ لرفع مستوى تدريب المعلمين القائمين بالإرشاد الصحي المدرسي للتعامل مع جميع الحالات الطارئة في المدارس وإكسابهم المعلومات والمهارات الإسعافية اللازمة