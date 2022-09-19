عضو هيئة كبار العلماء: تحديات التيك توك «قمار»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حسم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع الجدل الدائر حول مسألة الأموال التي تأتي من التحديات التي تقام في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزها الـ “تيك توك”، وقال إنها تعد نوعاً من القمار وأكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه.
وأوضح الشيخ عبدالله المنيع أن هذا النوع من العمل “لا يجوز بأي حال من الأحوال، سواء كان اللعب مع شخصين من نفس الجنس أو جنسين مختلفين”. وفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية.
وأشار عضو كبار العلماء إلى أن القمار هو غرم مؤكد وغنيمة محتملة، والغرم هو المبلغ المتحدى عليه وحصول أحدهما على المبلغ محتمل.
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