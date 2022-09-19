بايدن: جائحة كورونا في أمريكا انتهت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جائحة كوفيد-19 “انتهت” في الولايات المتحدة. وقال بايدن لبرنامج “60 دقيقة” إن “الجائحة انتهت. ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بعمل كثير في هذا الملف… لكن الجائحة انتهت”. وأضاف “إذا لاحظتم، لا أحد يضع كمامات. يبدو الجميع في حالة جيدة جدا. لذا أعتقد أن الأمور تتغير”.

وتراجع عدد وفيات جائحة كوفيد-19 بشكل كبير منذ وقت مبكر من رئاسة بايدن عندما كان أكثر من ثلاثة آلاف أمريكي يموتون يوميا بعد أن أصبحت الرعاية المعززة والأدوية واللقاحات متاحة على نطاق أوسع. وطلب بايدن من الكونجرس 22.4 مليار دولار كتمويل إضافي للاستعداد لزيادة محتملة في إصابات كورونا خلال الخريف بحسب رويترز .