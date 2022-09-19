“تقويم التعليم”: 6 خطوات لتسديد رسوم الاختبار عن طريق “سداد” إلكترونياً

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات تسديد رسوم الاختبار عن طريق خدمة “سداد” من خلال الخدمات الإلكترونية لاختبارات مركز قياس.

وبيّنت الهيئة، أن الخدمة تُمكن المُستفيد من سداد رسوم الاختبار المُسجل عن طريق ملفه الشخصي من خلال خدمة فواتير سداد، حيث يكون هذا الأمر فوري بموقع المركز الوطني للقياس.

وأشارت إلى أن الخطوات تتضمن تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس، ثم اختيار الاختبارات المُسجلة، وبعدها يتم الضغط على تسديد أسفل الاختبار الذي يرغب المُستفيد بسداده.

وتشمل الخطوات، اختيار طريقة الدفع (فواتير السداد)، ثم اتباع طريقة تسديد المقابل المالي، وبعدها سيظهر رقم الفاتورة وإرسال رسالة نصية على رقم الجوال يحتوي على رقم الفانورة.