يؤخذ أسبوعيًا.. «الغذاء والدواء»: عقار جديد للسكري بالمملكة قريبًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن عقارًا جديدًا سيسهم بالتحكم في معدلات السكر سيكون متاحًا في المملكة قريبًا، بعد أن تقدمت الشركة المسوقة بتسجيله لدى الهيئة، مشيرة إلى أنه سيؤخذ أسبوعيًا.

وأضافت الهيئة أن إجراءات تسجيل الدواء في مراحلها الأخيرة، وفق ما نقلت صحيفة “عكاظ”.

وأشارت الهيئة إلى أن العقار الجديد يعطى بجرعة أسبوعية كحقن تحت الجلد، ويتوفر منه العديد من التراكيز لملاءمة كل مريض مع الجرعة المناسبة.

إنقاص الوزن

وكشفت الهيئة أن العقار الجديد سيسهم أيضا في إنقاص وزن مستخدميه من مرضى السكري بنسب تتفاوت حسب الجرعة، غير أن هذه الميزة ليست من دواعي استعماله الرئيسة، فهو في الأساس لعلاج السكري.

وبينت الهيئة أن جميع المستحضرات لها المحاذير والأعراض الجانبية نفسها، لذا يجب قراءة النشرة الداخلية للمستحضر قبل البدء في العلاج.

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ونقلت الصحيفة عن استشاري الطب الباطني في وحدة الغدد الصماء، الدكتور عبدالرحمن الشيخ، قوله إن العقار الذي ستوافق عليه الهيئة العامة للغذاء والدواء يعد علاجاً فعالاً للنوع الثاني من السكر، إلا أنه لا يعد بديلاً للعلاجات السابقة.

وأوضح أن العقار الجديد ليس بديلاً عن الأنسولين.