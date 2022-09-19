إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده في أبها ونقله إلى تبوك

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أعلنت شركة “روتانا”، إلغاء حفل الفنان محمد عبده، بمدينة أبها بمنطقة عسير، يوم السبت المقبل، والذي كان مقررا إقامته بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ92.
وأوضحت الشركة أن سبب إلغاء الحفل جاء بسبب عدم جاهزية مسرح طلال مداح “المفتاحة” في عسير ولعدم انتهائه من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة المبالغ المستحقة لجميع مشتري التذاكر.
وفي نفس السياق، أعلنت شركة روتانا، إقامة حفل محمد عبده يوم 24 سبتمبر الجاري في تبوك بمركز الأمير سلطان الحضاري، مشيرة إلى أنه سيتم طرح التذاكر اليوم (الإثنين)، الساعة الـ6 مساءً.
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Source akhbaar24
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